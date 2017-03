Eurozone: Steigende Energiepreise treiben Erzeugerpreise nach oben

LUXEMBURG (dpa-AFX) - In der Eurozone haben die Erzeugerpreise in der Industrie wegen hoher Energiekosten erneut stark zugelegt.



Die Produzentenpreise seien im Januar um 3,5 Prozent zum entsprechenden Vorjahresmonat gestiegen, teilte die europäische Statistikbehörde Eurostat am Donnerstag in Luxemburg mit. Volkswirte hatten mit einem Zuwachs um 3,2 Prozent gerechnet. Im Vormonat waren die Erzeugerpreise um 1,6 Prozent gestiegen und im November hatten die Preise im Jahresvergleich noch stagniert.

Im Vergleich zum Vormonat sind die Erzeugerpreise im Januar laut Eurostat um 0,7 Prozent gestiegen. Erwartet wurde ein Anstieg um 0,6 Prozent. Im Dezember waren sie um 0,8 Prozent gestiegen.

Verantwortlich für den vergleichsweise starken Januar-Anstieg der Erzeugerpreise ist die Entwicklung der Energiekosten. Für den Energiesektor meldete Eurostat einen Preisanstieg im Jahresvergleich von 9,7 Prozent. Die Erzeugerpreise in der Industrie insgesamt, ohne den Energiesektor, stiegen nur um 1,5 Prozent./jkr/jsl/fbr