Eurozone: Stärkste Inflation seit Ende 2012

LUXEMBURG (dpa-AFX) - Die Inflation in der Eurozone hat im Oktober etwas angezogen und den höchsten Wert seit Ende 2012 erreicht.



Die nach europäischen Standards berechneten Verbraucherpreise (HVPI) seien um 2,2 Prozent zum entsprechenden Vorjahresmonat gestiegen, teilte das Statistikamt Eurostat am Mittwoch in Luxemburg mit. Dies ist die höchste Rate seit Dezember 2012. Im September hatte die Jahresinflationsrate noch bei 2,1 Prozent gelegen. Volkswirte hatten mit dem Anstieg der Rate gerechnet.

Ohne die schwankungsanfälligen Preise für Energie sowie Lebens- und Genussmittel fiel die Teuerung deutlich niedriger aus. Die sogenannte Kernrate stieg aber von 0,9 Prozent im Vormonat auf 1,1 Prozent an. Auch dies war von Volkswirten erwartet worden.

Mit 2,2 Prozent liegt die Gesamtinflation über dem Zielwert der Europäischen Zentralbank (EZB), die mittelfristig knapp zwei Prozent anpeilt.