Eurozone: Sentix-Konjunkturstimmung steigt auf höchsten Wert seit März 2018

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Konjunkturstimmung unter Anlegern im Euroraum hat sich im Dezember erneut deutlich verbessert.



Der vom Analysehaus Sentix erhobene Konjunkturindex stieg zum Vormonat um 5,2 Punkte auf plus 0,7 Zähler, wie Sentix am Montag in Frankfurt mitteilte. Das ist der höchste Wert sei März 2018. Analysten hatten im Mittel mit einem Rückgang auf minus 5,3 Punkte gerechnet.

"Vieles läuft besser als gedacht, die Perspektiven hellen sich quer über den Globus auf", kommentierte Patrick Hussy, Geschäftsführer bei Sentix. "Dabei entwickelt sich die Region Asien ex Japan zu einem besonderen Hoffnungsträger - speziell für die deutsche Wirtschaft."

Basis der Resultate ist eine Umfrage unter 1131 Anlegern, davon 284 institutionelle Investoren. Durchgeführt wurde die Befragung vom 5. bis zum 7. Dezember./jsl/jkr/jha/