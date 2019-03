Eurozone: Sentix-Konjunkturstimmung hellt sich überraschend stark auf

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Anlegerstimmung in der Eurozone hat sich im März überraschend stark verbessert.



Der vom Analysehaus Sentix erhobene Konjunkturindikator stieg um 1,5 Punkte auf minus 2,2 Zähler, wie Sentix am Montag in Frankfurt mitteilte. Es ist der erste Anstieg des Indikators nach sechs Rückgängen in Folge. Im Februar war er noch auf den tiefsten Stand seit November 2014 gefallen.

Volkswirte hatten im März mit einer Verbesserung gerechnet, waren aber nur von einem Anstieg des Indikators auf minus 3,1 Punkte ausgegangen. Während der Unterindikator für die Konjunkturerwartungen im März deutlich gestiegen ist, fiel der Indexwert für die aktuelle Lage weiter zurück und erreichte bei 6,3 Punkten den tiefsten Wert seit September 2016.

Sentix sieht mittlerweile "Zeichen der Stabilisierung der Konjunktur in der Eurozone". Außerdem deute das Umfrageergebnis darauf hin, dass es im Währungsraum nicht zu einer Rezession komme. Als Grund für die Stimmungsaufhellung nannten die Sentix-Experten eine bessere konjunkturelle Entwicklung in Asien.

Sentix befragt jeden Monat Anleger aus der Eurozone nach ihrer Einschätzung der wirtschaftlichen Lage und zum Konjunkturausblick. Aktuell wurden vom 28. Februar bis zum 2. März eintausend Anleger befragt, davon etwa ein Drittel professionelle Investoren./jkr/bgf/mis