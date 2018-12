Eurozone: Sentix-Anlegerstimmung fällt auf Vierjahrestief

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Anlegerstimmung in der Eurozone hat sich im Dezember erneut verschlechtert.



Der vom Analysehaus Sentix erhobene Konjunkturindikator fiel um 9,1 Punkte auf minus 0,3 Zähler, wie Sentix am Montag in Frankfurt mitteilte. Nach dem vierten Rückgang in Folge liegt der Indikator auf dem tiefsten Stand seit Dezember 2014. Sowohl die Einschätzung der aktuellen Lage als auch die Wirtschaftsaussichten trübten sich ein.

"Die Dynamik des Abschwungs gleicht derjenigen des Vorkrisenjahres 2007", kommentierte Sentix-Geschäftsführer Manfred Hübner. International seien keine Lichtblicke zu vermelden. "In allen Regionen, auch den erfolgsverwöhnten USA, brechen Lage- und Erwartungswerte ein."

"Während die EZB sich auf das Ende der milliardenschweren Staatsanleihenkäufe vorbereitet, schmiert die Wirtschaft in erheblichem Tempo ab und fordert damit die Politik und auch die Notenbanken erneut heraus", sagte Hübner. Ob Handelsstreit, Italien-Krise, Unruhen in Frankreich und Belgien oder Brexit: Es kommt derzeit aus allen Ecken "knüppeldick"./bgf/jkr/jha/