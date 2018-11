Eurozone: Sentix-Anlegerstimmung auf Zweijahrestief

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Anlegerstimmung in der Eurozone hat sich weiter verschlechtert.



Der vom Analysehaus Sentix erhobene Konjunkturindikator fiel im November um 2,6 Punkte auf 8,8 Zähler, wie Sentix am Montag in Frankfurt mitteilte. Das ist der tiefste Stand seit Oktober 2016 und der dritte Rückgang in Folge. Sowohl die Einschätzung der aktuellen Lage als auch die Wirtschaftsaussichten trübten sich ein.

Sentix nennt zahlreiche Gründe für die seit Monaten schlechtere Stimmung. Außenwirtschaftlich belaste vor allem die protektionistische Handelspolitik der USA. Hinzu kämen europäische Themen wie Fragen zur Zukunft der deutschen Autoindustrie, die Schwäche des Bankensektors und die Querelen um den italienischen Staatshaushalt.

Darüber hinaus steige die Inflationswahrnehmung der Verbraucher. "Die Anleger erwarten weiter ein Anziehen der Inflation", schreibt Sentix. Dies bedeute, dass die Notenbanken kaum von ihrem derzeit eingeschlagenen Kurs hin zu einer restriktiveren Geldpolitik abweichen könnten./bgf/jha/