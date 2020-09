Eurozone: Preisrückgang bei Produzenten schwächt sich ab

LUXEMBURG (dpa-AFX) - In der Eurozone hat sich der Preisrückgang auf Ebene der Produzenten im Juli weiter abgeschwächt.



Die Erzeugerpreise fielen gegenüber dem Vorjahresmonat um 3,3 Prozent, wie das Statistikamt Eurostat am Mittwoch in Luxemburg mitteilte. In den Monaten zuvor waren die Preise, die Hersteller für ihre Waren erhalten, deutlicher gesunken. Analysten hatten mit der aktuellen Entwicklung gerechnet.

Geprägt war die Entwicklung erneut durch den Energiebereich. Im Jahresvergleich gingen die Energiepreise zwar erneut deutlich zurück, allerdings nimmt das Tempo ab. Das wirkt sich auf die Gesamtrate aus. Im Monatsvergleich war Energie sogar den zweiten Monat in Folge teurer. Die gesamten Erzeugerpreise stiegen von Juni auf Juli um 0,6 Prozent./bgf/jsl/mis