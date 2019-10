Eurozone: Inflationsrate fällt stärker als erwartet

LUXEMBURG (dpa-AFX) - Der Preisauftrieb in der Eurozone hat sich im September noch stärker als erwartet abgeschwächt.



Die Inflationsrate sei auf revidierte 0,8 Prozent gefallen, nachdem sie im Vormonat noch bei 1,0 Prozent gelegen hatte, teilte das Statistikamt Eurostat am Mittwoch in Luxemburg laut einer zweiten Schätzung mit. Die Inflationsrate im September ist die niedrigste seit November 2016.

In einer ersten Schätzung war noch eine Inflationsrate von 0,9 Prozent ermittelt worden. Volkswirte hatten mit einer Bestätigung der Erstschätzung gerechnet. Die Teuerungsrate liegt damit noch weiter von der Zielmarke der Europäischen Zentralbank (EZB) entfernt, die mittelfristig eine Inflation von knapp zwei Prozent anstrebt.

Im Vergleich zum Vormonat stiegen die Verbraucherpreise um 0,2 Prozent. Dies war von Volkswirten erwartet worden.

Ohne schwankungsanfällige Komponenten wie Lebensmittel und Energie (Kernindex) stiegen die Verbraucherpreise gegenüber dem Vorjahresmonat um 1,0 Prozent. Hier wurde die Erstschätzung bestätigt.

Die EZB hatte angesichts der niedrigen Inflation ihre Geldpolitik Mitte September erneut gelockert. Beobachter schließen weitere Schritte nicht aus./jsl/bgf/mis