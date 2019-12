Eurozone: Inflation zieht im November etwas an

LUXEMBURG (dpa-AFX) - Die Inflation in der Eurozone hat sich im November beschleunigt.



Die Verbraucherpreise seien um 1,0 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat gestiegen, teilte das Statistikamt Eurostat am Mittwoch in Luxemburg laut einer zweiten Schätzung mit. Damit wurde wie von Volkswirten erwartet eine erste Schätzung bestätigt. Im Oktober hatte der Anstieg noch 0,7 Prozent betragen.

Im Monatsvergleich ging das Preisniveau im November um 0,3 Prozent zurück. Auch hier wurde die Erstschätzung bestätigt.

Ohne Energie und Lebensmittel erhöhten sich die Verbraucherpreise im November um 1,3 Prozent. Im Vormonat hatte die Rate noch bei 1,1 Prozent gelegen. Die Kernrate klammert schwankungsanfällige Komponenten aus.

Günstiger als vor einem Jahr war im November Energie. Teurer waren Lebensmittel und Dienstleistungen, während die Preise für industriell gefertigte Güter nur geringfügig stiegen.

Die Europäische Zentralbank (EZB) strebt auf mittlere Sicht eine Inflation von knapp zwei Prozent an. Dieses Ziel hat sie seit langem nicht mehr erreicht. Deshalb und zur Belebung der schwächelnden Konjunktur hat sie ihre Geldpolitik stark gelockert, zuletzt im September. Die neue EZB-Chefin Christine Lagarde hat zuletzt keine Änderung der Geldpolitik signalisiert./jsl/bgf/fba