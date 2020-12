Eurozone: Inflation weiter negativ

LUXEMBURG (dpa-AFX) - Die Verbraucherpreise im Euroraum sind weiter am fallen.



Die Inflationsrate betrug im November minus 0,3 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat, wie die Statistikbehörde Eurostat am Dienstag in Luxemburg mitteilte. Das ist die gleiche Rate wie im Vormonat. Analysten hatten im Schnitt mit der Entwicklung gerechnet. Das Inflationsziel der Europäischen Zentralbank (EZB) von knapp zwei Prozent wird nach wie vor drastisch verfehlt./bgf/jsl/jha/