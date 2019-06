Eurozone: Inflation geht deutlich zurück

LUXEMBURG (dpa-AFX) - Die Inflation in der Eurozone ist im Mai deutlich zurückgegangen.



Die Verbraucherpreise lagen 1,2 Prozent höher als ein Jahr zuvor, wie das Statistikamt Eurostat am Dienstag in Luxemburg mitteilte. Im April hatte die Rate mit 1,7 Prozent noch wesentlich höher gelegen. Analysten hatten zwar einen Rückgang erwartet, allerdings im Schnitt nur auf 1,3 Prozent.

Teurer als vor einem Jahr war nach wie vor Energie. Mit 3,8 Prozent war der Preisanstieg aber schwächer als in den Monaten zuvor. Lebens- und Genussmittel waren ebenfalls überdurchschnittlich teurer als im Vorjahresmonat, während sich Dienstleistungen und Industriewaren schwächer verteuerten. Die Kerninflation (ohne Energie und Nahrungsmittel) fiel von 1,3 Prozent im April auf 0,8 Prozent./bgf/jkr/jha/