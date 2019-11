Eurozone: Inflation fällt auf Dreijahrestief

LUXEMBURG (dpa-AFX) - Die Teuerung im Euroraum hat sich im Oktober weiter abgeschwächt.



Wie das Statistikamt Eurostat am Freitag in Luxemburg mitteilte, lagen die Verbraucherpreise 0,7 Prozent höher als ein Jahr zuvor. Das ist die niedrigste Rate seit November 2016, also seit knapp drei Jahren. Die Statistiker bestätigten damit vorläufige Daten.

Die Inflation ohne Güter, die im Preis oft etwas stärker schwanken wie Energie oder Lebensmittel, stieg dagegen leicht. Sie erhöhte sich um 0,1 Prozentpunkte auf 1,1 Prozent. Merklich teurer als ein Jahr zuvor waren Lebensmittel und Dienstleistungen, die sich um je 1,5 Prozent verteuerten. Dagegen war Energie im Schnitt 3,1 Prozent günstiger als vor einem Jahr. Der Preisanstieg von Industriegütern lag leicht über Stagnation.

Die schwache Inflation hat die Europäische Zentralbank (EZB) bereits im September zu einer Lockerung ihrer bereits sehr expansiven Geldpolitik veranlasst. Neben der Teuerung soll damit auch das schwächelnde Wirtschaftswachstum angeschoben werden. Kritiker bezweifeln, dass die zusätzliche Lockerung nennenswerte Wirkung entfacht./bgf/nas