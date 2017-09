Eurozone: Industriestimmung steigt wieder auf Sechsjahreshoch

LONDON (dpa-AFX) - Die Stimmung in den Industriebetrieben des Euroraums hat sich wieder verbessert.



Nach einer Eintrübung im Juli erhöhte sich der Einkaufsmanagerindex im August auf 57,4 Punkte, wie das Institut Markit am Freitag in einer zweiten Schätzung mitteilte. Damit stellte das Stimmungsbarometer seinen im Juni erreichten gut sechsjährigen Höchststand ein. Markit bestätigte wie von Experten erwartet seine Erstschätzung. Nach wie vor steht der Indikator deutlich über der Grenze von 50 Punkte, von der an Wachstum signalisiert wird.

In den drei größten Euroländern - Deutschland, Frankreich und Italien - hellte sich die Stimmung auf. In Spanien trübte sie sich dagegen recht deutlich ein. Allerdings liegt der Indikator auch dort über der Wachstumsgrenze. Der beeindruckende Aufschwung in der Industrie habe wieder an Dynamik gewonnen, kommentierte Markit-Chefökonom Chris Williamson. Er rechnet mit einem starken Wachstumsbeitrag der Industrie im dritten Quartal.

Die Daten im Überblick:

^Region/Index August Prognose Vorläufig Vormonat

EURORAUM Verarb. Gew. 57,4 57,4 57,4 56,6

DEUTSCHLAND Verarb. Gew. 59,3 59,4 59,4 58,1

FRANKREICH Verarb. Gew. 55,8 55,8 55,8 54,9

ITALIEN Verarb. Gew. 56,3 55,3 --- 55,1

SPANIEN Verarb. Gew. 52,4 54,4 --- 54,0°

(Angaben in Punkten)

