Eurozone: Industriestimmung steigt auf Rekordhoch

LONDON (dpa-AFX) - Die Stimmung in der Industrie der Eurozone ist trotz Corona-Pandemie so gut wie nie zuvor.



Der Einkaufsmanagerindex des Forschungsunternehmens IHS Markit stieg im März um 4,6 Punkte auf 62,5 Zähler, wie Markit am Donnerstag in London nach einer zweiten Erhebungsrunde mitteilte. Das ist der höchste jemals gemessene Wert seit Umfragebeginn vor knapp 24 Jahren. Eine erste Schätzung wurde leicht nach oben korrigiert. Die Industrie der Eurozone boome, erklärte Markit-Chefökonom Chris Williamson. Allerdings gebe es Lieferengpässe und die Einkaufspreise zögen stark an./bgf/jkr/jha/