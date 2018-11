Eurozone: Industriestimmung fällt auf den niedrigsten Wert seit über zwei Jahren

LONDON (dpa-AFX) - Die Industriestimmung in der Eurozone hat sich noch etwas stärker als erwartet eingetrübt.



Der vom Marktforschungsinstitut IHS Markit erhobene Einkaufsmanagerindex (PMI) für die Industrie fiel im Oktober auf den niedrigsten Stand seit mehr als zwei Jahren. Er sei um 1,2 Punkte zum Vormonat auf 52,0 Punkte gesunken, teilte IHS Markit am Freitag in London laut endgültigen Daten mit. In einer ersten Schätzung waren noch 52,1 Punkte ermittelt worden. Volkswirte hatten mit einer Bestätigung gerechnet.

Der PMI liegt damit weiter über der sogenannten Wachstumsschwelle von 50 Punkten. Er signalisiert damit nach wie vor ein wirtschaftliches Wachstum in den Industriebetrieben der Eurozone.

Besonders enttäuschend war die Entwicklung in Italien. Hier fiel der PMI auf den tiefsten Stand seit knapp vier Jahren und signalisiert jetzt eine Schrumpfung der Wirtschaft. Der spanische Indikator hellte sich hingegen überraschend auf. In beiden Ländern wird keine Erstschätzung veröffentlicht./jsl/jkr/fba