Eurozone: Industriestimmung fällt in Corona-Krise auf Rekordtief

LONDON (dpa-AFX) - Die Corona-Krise hat die Stimmung in den Industrieunternehmen auf eine beispiellose Talfahrt geschickt.



Wie das Marktforschungsinstitut IHS Markit am Montag in London mitteilte, fiel der von ihm erhobene Einkaufsmanagerindex für die Industrie im April auf ein Rekordtief. Zum Vormonat sank der Indikator, der sich aus einer Umfrage unter Einkaufsmanagern ergibt, um 11,1 auf 33,4 Punkte. In einer ersten Schätzung waren noch 33,6 Punkte ermittelt worden.

"Der Eurozone-Industriesektor verzeichnete im April den bei weitem stärksten Wachstumseinbruch in der knapp 23-jährigen Umfragegeschichte", erklärte Markit-Chefvolkswirt Chris Williamson. "Verantwortlich hierfür waren die weit verbreiteten Geschäftsschließungen, die einbrechende Nachfrage und Lieferengpässe im Zusammenhang mit dem Ausbruch der COVID-19-Pandemie."/jsl/bgf/jha/