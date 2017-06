Eurozone: Industriestimmung erreicht neues Sechs-Jahreshoch

LONDON (dpa-AFX) - In den Industrieunternehmen des Euroraums lässt die Stimmung der Einkaufsmanager weiter einen robusten Aufschwung erwarten.



Im Mai erreichte sie den höchsten Stand seit mehr als sechs Jahren. Der Einkaufsmanagerindex für die Industrie stieg um 0,3 Punkte auf 57,0 Zähler, wie das Institut IHS Markit am Donnerstag nach einer zweiten Umfragerunde mitteilte. Damit wurde der Wert der ersten Fragerunde wie von Experten erwartet bestätigt.

In Frankreich und Italien gingen die Stimmungsindikatoren allerdings jeweils überraschend stark zurück. In Deutschland hellte sich die Stimmung der Einkaufsmanager in der Industrie hingegen auf und übertraf die Erwartungen. In Spanien verbesserte sich der Indikator erneut und lieferte mit einem überraschend starken Anstieg einen weiteren Hinweis auf einen kräftigen Aufschwung.

"Das Wachstum des Eurozone-Industriesektors hat im Mai nochmals an Dynamik gewonnen", kommentierte Chris Williamson, Chefvolkswirt von Markit. Seiner Einschätzung nach hat sich der "kräftige Frühjahrsaufschwung weiter verfestigt". Williamson sagte weiter, dass sich immer mehr Unternehmen auf Investitionen in Wachstum konzentrierten. Die Bedeutung von Kostensenkungen nehme ab.

Alle Indizes rangieren klar über der Wachstumsschwelle von 50 Punkten. Sie liefern damit Hinweise auf einen weiter robusten Aufschwung in der Eurozone.

Die Daten im Überblick:

^Region/Index Mai Prognose Vorläufig Vormonat

EURORAUM Verarb. Gew. 57,0 57,0 57,0 56,7

DEUTSCHLAND Verarb. Gew. 59,5 59,4 59,4 58,2

FRANKREICH Verarb. Gew. 53,8 54,0 54,0 55,1

ITALIEN Verarb. Gew. 55,1 56,0 --- 56,2

SPANIEN Verarb. Gew. 55,4 54,7 -- 54,5°

(Angaben in Punkten)

