Eurozone: Industrieproduktion steigt etwas weniger als erwartet

LUXEMBURG (dpa-AFX) - Die Industrieproduktion in der Eurozone ist im Oktober etwas weniger als erwartet gestiegen. Gegenüber dem Vormonat stieg die Gesamtproduktion um 1,1 Prozent, wie das Statistikamt Eurostat am Dienstag in Luxemburg mitteilte. Analysten hatten im Schnitt mit einem Anstieg um 1,2 Prozent gerechnet. In den beiden Vormonaten war die Produktion noch geschrumpft. Die Produktion leidet derzeit unter Lieferengpässen.

Gestiegen ist im Monatsvergleich die Herstellung von Investitionsgütern wie Maschinen, langlebigen Konsumgütern und geringfügig von Energie. Gefallen ist die Produktion von Vorleistungsgütern. Gegenüber dem Vorjahresmonat erhöhte sich die Gesamtproduktion um 3,3 Prozent. Hier war ein Anstieg um 3,0 Prozent erwartet worden./jsl/bgf/stk