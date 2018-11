Eurozone: Industrieproduktion sinkt weniger als erwartet

LUXEMBURG (dpa-AFX) - Die Industrieproduktion in der Eurozone ist im September nicht so stark gesunken wie erwartet.



Die Gesamtproduktion sei im Monatsvergleich um 0,3 Prozent gefallen, teilte das Statistikamt Eurostat am Mittwoch in Luxemburg mit. Volkswirte hatten einen Rückgang um 0,4 Prozent erwartet.

Außerdem war die Produktion im August etwas stärker gestiegen als bisher bekannt. Eurostat revidierte den Zuwachs leicht nach oben, von 1,0 auf 1,1 Prozent.

Besonders deutlich fiel im September die Energieproduktion. Einen starken Rückgang gab es auch bei den Verbrauchsgütern.

Zum Vorjahresmonat stieg die Industrieproduktion im September indes um insgesamt 0,9 Prozent./jkr/bgf/mis