Eurozone: Industrieproduktion sinkt etwas stärker als erwartet

LUXEMBURG (dpa-AFX) - In der Eurozone ist die Industrieproduktion im Dezember etwas stärker als erwartet gesunken.



Sie sei um 1,6 Prozent zum Vormonat gefallen, teilte das Statistikamt Eurostat am Dienstag in Luxemburg mit. Volkswirte hatten mit einem Rückgang um 1,5 Prozent gerechnet. Im November hatte die Produktion noch um 1,5 Prozent zugelegt. Zurückgegangen ist im Monatsvergleich vor allem die Produktion von Energie und Verbrauchsgütern. Zugenommen hat hingegen die Produktion von Gebrauchsgütern.

Im Vergleich zum entsprechenden Vorjahresmonat legte die Produktion in der Eurozone hingegen um 2,0 Prozent zu. Erwartet worden war lediglich ein Anstieg um 1,7 Prozent.

Von den Mitgliedstaaten, für die Daten vorliegen, verzeichneten Irland (-11,7 Prozent) und Deutschland (-3,1 Prozent) die stärksten Rückgänge der Industrieproduktion im Monatsvergleich, die größten Zuwächse wurden in Griechenland und Malta (je +2,4 Prozent) registriert.

Im Gesamtjahr 2016 legte die Produktion in der Eurozone um 1,3 Prozent zu.