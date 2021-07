Eurozone: Handelsüberschuss geht deutlich zurück

LUXEMBURG (dpa-AFX) - Der Handelsüberschuss der Eurozone mit der restlichen Welt ist im Mai deutlich gefallen.



Er sank saisonbereinigt von 13,4 Milliarden Euro im Vormonat auf 9,4 Milliarden Euro, wie das Statistikamt Eurostat am Freitag in Luxemburg bekanntgab. Analysten hatten einen noch niedrigeren Überschuss von im Schnitt 8,0 Milliarden Euro erwartet. Allerdings war der Überschuss im April nach vorläufigen Zahlen deutlich niedriger ausgefallen als jetzt gemeldet.

Während die Exporte der 19 Euroländer bereinigt um 1,5 Prozent sanken, erhöhten sich die Importe um 0,7 Prozent. In den 27 EU-Ländern waren die Exporte auf Monatssicht stabil, die Importe stiegen leicht an. Der EU-Handelsüberschuss ging ebenfalls zurück, wenn auch nicht so deutlich wird in der Eurozone./bgf/jkr/jha/