Eurozone: Geldmenge wächst etwas schneller - Kreditvergabe legt weiter zu

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Geldmenge im Euroraum ist im April wieder etwas stärker gewachsen.



Die breit gefasste Geldmenge M3 habe sich zum Vorjahresmonat um 3,9 Prozent erhöht, teilte die Europäische Zentralbank (EZB) am Dienstag in Frankfurt mit. Im Vormonat hatte die Rate 3,7 Prozent betragen. Analysten hatten mit der aktuellen Entwicklung gerechnet.

Das Wachstum der enger gefassten Geldmenge M1 verringerte sich dagegen. Es fiel von 7,5 auf 7,0 Prozent. M1 gilt aufgrund seines hohen Anteils an kurzfristigen Bankeinlagen als guter Konjunkturindikator.

Anhaltend positiv entwickelte sich die Kreditvergabe. Die Kreditvergabe an private Haushalte wuchs um 2,9 Prozent zum Vorjahresmonat, die Ausleihungen an Unternehmen außerhalb des Finanzsektors stiegen um 3,3 Prozent. Die Wachstumsraten lagen damit auf dem Niveau des Vormonats. In den vergangenen Monaten hat sich das Kreditwachstum beschleunigt, ohne allerdings an die hohen Raten vor der Eurokrise heranzureichen./bgf/jsl/jha/