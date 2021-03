Eurozone: Exporte geben zu Jahresbeginn nach

LUXEMBURG (dpa-AFX) - Der Außenhandel der Eurozone ist schwach in das neue Jahr gestartet.



Die Ausfuhren seien von Dezember auf Januar um bereinigt 2,8 Prozent gefallen, teilte das Statistikamt Eurostat am Donnerstag in Luxemburg mit. Die Einfuhren gaben ebenfalls nach, sie fielen um 1,3 Prozent. Der bereinigte Handelsüberschuss sank um 3,3 Milliarden auf 24,2 Milliarden Euro.

In der Europäischen Union gaben die Ausfuhren ebenfalls nach, allerdings nur um 0,9 Prozent. Die Einfuhren fielen um 2,6 Prozent. Der Exportüberschuss stieg um 2,2 Milliarden auf 28,6 Milliarden Euro./bgf/jkr/mis