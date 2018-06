Eurozone: Erzeugerpreise steigen schwächer als erwartet

LUXEMBURG (dpa-AFX) - In der Eurozone hat der Preisauftrieb auf Herstellerebene überraschend nachgelassen.



Im April seien die Erzeugerpreise im Vergleich zum Vorjahr um 2,0 Prozent gestiegen, teilte das Statistikamt Eurostat am Montag in Brüssel mit. Analysten hatten eine Teuerungsrate von 2,4 Prozent erwartet. Im März hatte der Preisauftrieb 2,1 Prozent betragen.

Im Monatsvergleich stagnierten die Preise, die Produzenten für ihre Waren erhalten. In dieser Abgrenzung hatten Analysten einen Zuwachs um 0,2 Prozent erwartet.

Am deutlichsten erhöhten sich im April die Preise für Energie. Zum Vorjahresmonat stiegen sie um 3,8 Prozent. Vorleistungsgüter verteuerten sich um 2,1 Prozent, die Preise für Investitionsgüter nur um 1,0 Prozent./jkr/tos/tav