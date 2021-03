Eurozone: Erzeugerpreise fallen erstmals seit längerem nicht mehr

LUXEMBURG (dpa-AFX) - In der Eurozone nimmt der Preisdruck auf Herstellerebene weiter zu.



Im Januar sanken die Erzeugerpreise erstmals seit etwa eineinhalb Jahren nicht mehr. Zum Vorjahresmonat stagnierten die Produzentenpreise, wie das Statistikamt Eurostat am Mittwoch in Luxemburg mitteilte. Es ist das erste Mal seit Mitte 2019, dass die Preise nicht mehr fallen. Im Monatsvergleich stiegen die Preise deutlich um 1,4 Prozent.

Preisauftrieb kam im Monatsvergleich vor allem von den Energiepreisen, die um 3,5 Prozent zulegten. Im Jahresvergleich bremste ihr Preisrückgang weiter ab. Die Preise, die Hersteller für ihre Produkte erhalten, gehen zeitverzögert in die Verbraucherpreise ein, an denen die Europäische Zentralbank (EZB) ihre Geldpolitik ausrichtet./bgf/jsl/mis