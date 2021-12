Eurozone: Einzelhandel weitet Umsatz leicht aus

LUXEMBURG (dpa-AFX) - Die Einzelhändler der Eurozone haben ihre Umsätze im Oktober leicht ausgeweitet. Gegenüber dem Vormonat erhöhten sie sich um 0,2 Prozent, wie das Statistikamt Eurostat am Freitag in Luxemburg mitteilte. Analysten hatten im Mittel mit einem leicht stärkeren Anstieg um 0,3 Prozent gerechnet. Der Rückgang im September fiel mit 0,4 Prozent etwas stärker aus als bisher bekannt. Im Jahresvergleich erhöhten sich die Erlöse im Oktober um 1,4 Prozent.

Besonders deutlich stiegen die Umsätze in Slowenien und Portugal. In Lettland, Österreich und Estland gingen sie dagegen am deutlichsten zurück. In Deutschland gab es einen Rückgang um 0,3 Prozent. Der Online- und Versandhandel im Euroraum konnte im Oktober wieder spürbar zulegen, nachdem er im Vormonat noch deutlich an Umsatz eingebüßt hatte./bgf/jkr