Eurozone: Einzelhandel steigert Umsätze leicht

LUXEMBURG (dpa-AFX) - Der Einzelhandel in der Eurozone hat seine Umsätze im Februar leicht gesteigert. Die Erlöse erhöhten sich gegenüber dem Vormonat um 0,3 Prozent, wie das Statistikamt Eurostat am Donnerstag in Luxemburg mitteilte. Analysten hatten im Mittel einen Anstieg um 0,5 Prozent erwartet. Der Anstieg folgt auf einen Zuwachs um 0,2 Prozent im Vormonat. Gegenüber dem Vorjahr erhöhten sich die Umsätze im Februar um 5,0 Prozent.

Im Monatsvergleich gingen die Erlöse mit Lebens- und Genussmitteln zurück. Die Umsätze mit anderen Waren stiegen dagegen an. Die Erlöse mit Kraftstoffen legen deutlich um 3,2 Prozent zu. Auch der Versandhandel steigerte seinen Umsatz. In der Europäischen Union (EU) entwickelten sich die Gesamtumsätze ähnlich wie in der Eurozone./bgf/jsl/jha/