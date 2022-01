Eurozone: Arbeitslosigkeit geht erneut zurück

LUXEMBURG (dpa-AFX) - In der Eurozone ist die Arbeitslosigkeit im November erneut gefallen. Die Arbeitslosenquote sank gegenüber dem Vormonat um 0,1 Prozentpunkte auf 7,2 Prozent, wie das Statistikamt Eurostat am Montag in Luxemburg mitteilte. Dies hatten Volkswirte erwartet. Im entsprechenden Vorjahresmonat hatte die Quote noch bei 8,1 Prozent gelegen. In der Europäischen Union (EU) ist die Arbeitslosenquote im Oktober auf 6,5 Prozent gefallen.

Die Zahl der Arbeitslosen fiel im Euroraum zum Vormonat um 222 000 auf 11,829 Millionen. Zum entsprechenden Vorjahresmonat sank sie um 1,411 Millionen.

Im Vorjahr war die Arbeitslosigkeit wegen der Corona-Pandemie noch stark gestiegen. Der Anstieg war allerdings wesentlich weniger als angesichts des wirtschaftlichen Stillstands zu befürchten gewesen wäre. Grund waren staatliche Hilfen wie Kurzarbeit, die in vielen Ländern des Euroraums gewährt wurden. Mit 7,2 Prozent liegt die Quote nur noch knapp über ihrem Vorkrisenniveau. Im März 2020 hatte sie bei 7,1 Prozent gelegen./jsl/la/mis