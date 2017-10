Eurozone: Arbeitslosenquote sinkt unter neun Prozent

LUXEMBURG (dpa-AFX) - Die Arbeitslosenquote im Euroraum ist im September unter neun Prozent auf den niedrigsten Stand seit Januar 2009 gefallen.



Im September habe die Quote bei 8,9 Prozent gelegen, teilte das Statistikamt Eurostat am Dienstag in Luxemburg mit. Experten hatten mit 9,0 Prozent gerechnet. Auf diesem Niveau hatte die Quote im August gelegen. In absoluten Zahlen fiel die Arbeitslosigkeit im September zum Vormonat um 96 000 und gegenüber dem Vorjahresmonat um 1,463 Millionen.

Die Arbeitslosigkeit im Währungsraum ist in den vergangenen Jahren wieder deutlich gefallen, nachdem sie zuvor infolge der Finanz- und Eurokrise stark gestiegen war. Die Unterschiede zwischen den Euroländern sind jedoch nach wie vor groß: Eine sehr hohe, wenn auch fallende Arbeitslosigkeit weisen Griechenland (aktuellste Zahlen vom Juli: 21,0 Prozent) und Spanien (16,7 Prozent) auf. Dagegen steht Deutschland mit einer Quote von 3,6 Prozent derzeit besonders gut da.

Nach wie vor ist die Jugendarbeitslosigkeit im Euroraum ein großes Problem, vor allem in südeuropäischen Ländern. In Spanien beispielsweise lag die entsprechende Quote zuletzt bei 37,2 Prozent, wenn auch bei leicht rückläufiger Tendenz./tos/zb