Eurozone: Arbeitslosenquote auf tiefstem Stand seit 2008

LUXEMBURG (dpa-AFX) - Die Arbeitslosigkeit in der Eurozone bleibt auf einem vergleichsweise niedrigen Stand.



Wie das Statistikamt Eurostat am Donnerstag in Luxemburg mitteilte, betrug die Arbeitslosenquote im November wie im Vormonat 7,5 Prozent. Das ist der niedrigste Wert seit Juli 2008. In der Europäischen Union betrug die Quote unverändert 6,3 Prozent. Das ist der niedrigste Stand seit Beginn der monatlichen Aufzeichnungen Anfang 2000.

Laut Eurostat waren in den 19 Euroländern im November 12,32 Millionen Menschen arbeitslos. In den 28 EU-Staaten waren es 15,58 Millionen. Gegenüber Oktober stieg die Zahl in der EU leicht an, im Euroraum sank sie dagegen etwas. Im Jahresvergleich war die Arbeitslosigkeit in beiden Gebieten deutlich rückläufig.

Die niedrigste Arbeitslosigkeit verzeichnen in der EU Tschechien, Deutschland und Polen. Die höchste Arbeitslosenquoten weisen weiterhin Griechenland und Spanien auf, wenngleich sie in diesen Ländern in den vergangenen Jahren deutlich gefallen sind./bgf/jkr/jha/