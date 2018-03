Eurozone: Anstieg der Arbeitskosten schwächt sich weiter ab

BRÜSSEL (dpa-AFX) - In der Eurozone hat sich der Anstieg bei den Arbeitskosten Ende 2017 weiter abgeschwächt.



In den Monaten Oktober bis Dezember seien die Arbeitskosten pro Stunde im Jahresvergleich um 1,5 Prozent gestiegen, teilte das Statistikamt Eurostat am Freitag in Brüssel mit. Im dritten Quartal 2017 waren die Arbeitskosten noch um 1,6 Prozent zum Vorjahr gestiegen und im zweiten Quartal um 1,9 Prozent.

Die Löhne und Gehälter pro Stunde stiegen im vierten Quartal 2017 laut Eurostat um 1,7 Prozent im Jahresvergleich. Bei den Lohnnebenkosten gab es einen Zuwachs um 1,0 Prozent./jkr/jsl/jha/