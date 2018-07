Eurozone: Anlegerstimmung erholt sich etwas vom Einbruch im Vormonat

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach der zuletzt deutlich Abschwächung haben sich die Konjunkturerwartungen für die Eurozone etwas erholt.



Der von Sentix erhobene Teilindikator sei um 3,3 Punkte auf minus 10,0 Punkte gestiegen, teilte das Marktforschungsinstitut am Montag in Frankfurt mit. Im Vormonat hatte der Indikator noch bei minus 13,3 Punkten den niedrigsten Stand seit der Eurokrise erreicht. Die Bildung einer europakritischen Regierung in Italien hatte die Stimmung belastet.

Auch die Beurteilung der aktuellen Lage verbesserte sich. Der Gesamtindikator für die Investoren-Stimmung stieg von 9,3 auf 12,1 Punkte. Volkswirte hatten einen erneuten Rückgang auf 9,0 Prozent prognostiziert. "Allerdings scheint dies eher eine 'technische' Gegenbewegung zu sein", sagte Manfred Hübner, Geschäftsführer von Sentix. Denn der Index für Deutschland beispielsweise sinke erneut, zum sechsten Mal in Folge, auf nur noch 16,2 Punkte.

Die Erholung in der Eurozone wird laut Sentix nicht den Beginn einer neuen Aufschwungsphase einläuten. "Zum einen bleiben die Erwartungen negativ, zum anderen zeigen die Mehrzahl der anderen Weltregionen sich weiter schwach", so Hübner. "Der Einbruch der Werte für Asien (ohne Japan) zeigt dabei überdeutlich, dass eine Fortführung des Handelsstreits am Ende auch die Wirtschaft der Hoffnungsträger negativ tangiere."

Sentix befragte knapp 1000 Anleger weltweit und berechnet einen der ersten Stimmungsindikatoren in dem jeweiligen Monat. Einige Analysten betrachten ihn deshalb als Hinweisgeber auf andere wichtige Konjunkturindikatoren wie das Ifo-Geschäftsklima oder die ZEW-Konjunkturerwartungen./jsl/jkr/fba