Eurowings erwartet Nachholeffekte - Mehr Ziele im Sommer als je

Weitere Suchergebnisse zu "Lufthansa":

KÖLN/FRANKFURT (dpa-AFX) - In Erwartung starker touristischer Nachholeffekte will die Lufthansa -Tochter Eurowings im kommenden Sommer mehr Ziele anfliegen als jemals zuvor. Mehr als 140 Direktverbindungen sollen zur Verfügung stehen, teilte das Unternehmen am Montag in Köln mit. Mit 2500 Flügen in der Woche erreiche das Angebot bereits wieder fast das Niveau von vor der Corona-Pandemie. Allein 380 Mal in der Woche geht es von 20 verschiedenen Flughäfen nach Palma de Mallorca. Eurowings deckt im Lufthansa-Konzern vor allem Urlaubsflüge in Europa und die erweiterte Mittelmeerregion ab. Man sieht sich mit einer Flotte von 100 Flugzeugen als Deutschlands größte Ferienfluggesellschaft./ceb/DP/tav