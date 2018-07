Eurowings-Management gesteht Überforderung bei der Krisenbewältigung ein

Berlin (ots) - 18. Juli 2018 - Das Management derLufthansa-Tochter Eurowings räumt ein, dass es mit der Fülle anProblemen in den vergangenen Monaten überfordert war. "Ende Mai brachdie Katastrophe über uns herein", sagte Eurowings-GeschäftsführerMichael Knitter im Gespräch mit dem Wirtschaftsmagazin 'Capital'(Ausgabe 8/2018, EVT 19. Juli). Durch Fluglotsenstreiks, Unwetter undStaus im Luftraum seien die Abflugzeiten für manche Flüge über denTag verteilt bis zu zehnmal vor- und zurückgeschoben worden. "Da sindwir komplett aus der Kurve geflogen", gestand der Eurowings-COO(Chief Operating Officer) gegenüber 'Capital' ein. "Das konnte ichnicht mehr puffern."Die Fluggesellschaften, die Risiken wie Streiks oder schlechtesWetter immer einkalkulieren müssen, sahen sich in den vergangenenWochen mit außergewöhnlich vielen Stornierungen und massivenVerspätungen im gesamten Luftverkehr konfrontiert. Durch Probleme beider Air-Berlin-Übernahme konnte die Eurowings-Führung damit nichtmehr angemessen umgehen. Die Billigfluggesellschaft hatte alleReserven bis zum Anschlag ausgereizt - inklusive der zehn Maschinen,die das Unternehmen sonst stets als Puffer bereithält. "Das alles kammitten in unseren Integrationsprozess gerauscht", sagt Knitter. "DieAusmaße haben wir vielleicht unterschätzt. Unsere Organisation istnicht darauf ausgerichtet, mit solchen Katastrophen umzugehen."Das Chaos der vergangenen Wochen zeigt, dass nicht alleinWetterkapriolen und widrige Umstände die Schwierigkeiten verursachen,wie es das Unternehmen nach außen gern darstellt, sondern auchhausgemachte Probleme. Eines davon ist die hindernisreiche Übernahmevon Teilen des insolventen Konkurrenten Air Berlin, ein anderes dieWildwuchsstruktur der rapide expandierenden, aus lauter eingeschränktkompatiblen Teil-Fluglinien zusammengesetzten Airline. Zudem setztLufthansa-Chef Carsten Spohr die Billigflugtochter mit hohenGewinnerwartungen und weiteren Expansionsplänen weiter unter Druck.Das Eurowings-Management mahnt selbst zu mehr Vorsicht. Knittergibt zu, noch nie an einem Projekt mitgearbeitet zu haben, "das sokompliziert war und sich von Woche zu Woche verändert hat". SeineLehre für die nächsten Übernahmen lautet: "Das ist einkontinuierlicher Lernprozess. Einiges würden wir konservativerangehen."Pressekontakt:Jenny von Zepelin, Redaktion 'Capital',Tel. 030/220 74-5114, E-Mail: zepelin.jenny@capital.dewww.capital.deOriginal-Content von: Capital, G+J Wirtschaftsmedien, übermittelt durch news aktuell