Eurowings-Chef plädiert für digitale Branchenlösung

DüSSELDORF (dts Nachrichtenagentur) - Thorsten Dirks, Vorstand der Lufthansa und verantwortlich für die Billig-Plattform Eurowings, sieht beim Thema Digitalisierung in der Luftfahrtindustrie einen erheblichen Nachholbedarf. "Die Luftfahrt ist hier sicher erst am Anfang, andere Industrien sind da deutlich weiter", sagte Dirks dem "Handelsblatt". Innerhalb der Luftfahrtbranche seien wiederum die Airlines am weitesten.

Um die Lücke zu schließen, forderte Dirks die Luftfahrtunternehmen zur Zusammenarbeit auf. "Wir brauchen eine Industrielösung, wir müssen die Zersplitterung aufbrechen." Die Zeit dränge, so der frühere Chef von Telefonica Deutschland. "Entweder wir überlassen das Geschäft den großen Internetkonzernen oder wir schaffen es, eine Industrielösung hinzubekommen", sagte er mit Blick auf die Ambitionen großer US-Konzerne wie etwa Google. Er führe bereits intensive Gespräche über eine mögliche Zusammenarbeit. "Ich glaube, dass sich alle Seiten hier künftig öffnen werden. Die Branche wird scheitern, wenn wir das digitale Geschäft segmentieren."

