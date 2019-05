Eurovision Song Contest 2019: ONE wird zum ESC-Sender und zeigt umfangreiches Programm - darunter alle Entscheidungen zur TV-Primetime

Köln (ots) - Zum 64. Mal singen vom 14. bis 18. Mai Kandidaten aus41 Nationen beim Eurovision Song Contest (ESC) um den Sieg - diesmalim Kongresszentrum in Tel Aviv unter dem diesjährigen Motto "Dare ToDream". Für alle ESC-Fans wird der ARD-Sender ONE zur erstenAnlaufstellen. ONE zeigt zahlreiche Sondersendungen und überträgt diegesamte Entscheidungsphase aus Tel Aviv zur besten Fernsehzeit - liveim TV und in der ARD-Mediathek.Exklusiv zur Primetime im TV überträgt ONE am 14. Mai 2019 um 21Uhr das erste Halbfinale (NDR) des ESC aus Tel Aviv, bei demKünstlerinnen und Künstler aus 17 Teilnehmerländern antreten. Zehndavon ziehen per Jury- und Publikumsvote ins Finale ein. Am 16. Mai2019 ab 21 Uhr zeigt ONE schließlich das zweite Halbfinale (NDR), indem 18 Teilnehmer um den Einzug ins ESC-Finale singen. Zwischen denbeiden Halbfinalen präsentiert ONE am Mittwoch, 15. Mai 2019,ergänzend die Videos aller Teilnehmer.Am Finaltag selbst, dem 18. Mai 2019, widmet ONE dem EurovisionSong Contest mehr als sechs Stunden Programm. Los geht es ab 19 Uhrmit einem Best-of der vergangenen Jahre und einer SonderausgabeBrisant Extra zum ESC (WDR).Parallel zu Das Erste zeigt ONE ab 20.15 Uhr dann den von BarbaraSchöneberger moderierten Countdown für Tel Aviv (ARD/NDR) live ausHamburg, gefolgt vom Höhepunkt des Wettbewerbs ab 21 Uhr: dem Finale(ARD/NDR). Nur ONE liefert dabei die Twitter-Kommentare derESC-Zuschauer gleich mit. Im Anschluss führt um 0.40 Uhr die GrandPrix Party (ARD/NDR) zurück zur deutschen ESC-Party auf derReeperbahn in Hamburg.11.05.2019, 13.10 Uhr: Eurovision Song Contest 2019 - Songcheck"(3/4)12.05.2019, 9.15 Uhr: Eurovision Song Contest 2019 - Songcheck" (4/4)13.05.2019, 21.45 Uhr: ESC Ranking Show - Alina und Stefan13.05.2019, 22.15 Uhr: ESC-Ranking Show - Constantin Zöller14.05.2019, 21.00 Uhr: Eurovision Song Contest 2019 - 1. Halbfinale15.05.2019, 21.45 Uhr: Eurovision Song Contest 2019 - 41 Videos fürTel Aviv16.05.2019, 21.00 Uhr: Eurovision Song Contest 2019 - 2. Halbfinale18.05.2019, 19.00 Uhr: Spektakulär und schräg - Best of EurovisionSong Contest18.05.2019, 19.45 Uhr: Brisant Extra zum ESC18.05.2019, 20.15 Uhr: Eurovision Song Contest 2019 - Countdown fürTel Aviv18.05.2019, 21.00 Uhr: Eurovision Song Contest 2019 - Finale aus TelAviv19.05.2019, ca. 0.40 Uhr: Eurovision Song Contest 2019 - Grand PrixParty19.05.2019, 9.40 Uhr: Eurovision Song Contest 2019 - Finale aus TelAviv" (Wdh.)Weitere Informationen, Sendetermine und Livestreams zum ESC 2019finden Sie unter eurovision.deÜber ONEONE zeigt das Beste, was das Fernsehen für junge Erwachsene zubieten hat: internationale Serien & Filme, Roter Teppich-Events,Musikfestivals und Sport-Highlights.Fotos finden Sie unter ARD-Foto.deBesuchen Sie auch die WDR-Presselounge: presse.wdr.dePressekontakt:Ihre Fragen richten Sie bitte an:WDR KommunikationTelefon 0221 220 7100wdrpressedesk@wdr.deOriginal-Content von: ONE, übermittelt durch news aktuell