Eurostoxx: Ganz fest im Griff der Angst!

Weitere Suchergebnisse zu "Borussia Dortmund":

Aus etwas größerer Höhe betrachtet, bewegt sich der Eurostoxx 50 seit fast zwei Jahren in einer seitlichen Range. Auch die aktuelle Performance lässt nicht den Schluss zu, dass der europäische Leitindex an größeren Veränderungen interessiert ist. Ganz im Gegenteil muss man davon ausgehen, dass sich mein Langzeitszenario in Szene setzen wird. Der obere Chart zeigt diese nur verhalten positive Sichtweise auf. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Henrik Becker.