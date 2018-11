Eurostoxx: Boden gefunden – Rallye gestartet?

Weitere Suchergebnisse zu "Rallye":

Wie ich es bereits in meiner letzten Betrachtung aufgezeigt hatte, konnte sich der Eurostoxx 50, im Verlauf seit meiner jüngsten Ausgabe, sehr gut stabilisieren. Doch ist es momentan noch viel zu früh, um in Kauflaune zu verfallen, denn die Bewegungen verstehen sich lediglich als Teil der seit Mai dieses Jahres laufenden Korrektur. Der Langzeitchart zeigt meine diesbezügliche Sichtweise auf.

Ein Beitrag von Henrik Becker.