Eurostat-Jahrbuch der Regionen 2019: Regionale Vielfalt in der EU - Wo steht Ihre Region im Vergleich zu anderen Regionen?

Luxemburg (ots) - Ist es in Ihrer Region leichter, einenArbeitsplatz zu finden, als in anderen Regionen der EuropäischenUnion (EU)? Ist das Medianalter der Bevölkerung höher oder niedrigerals anderswo in der EU? Welches sind die wichtigstenGeschäftstätigkeiten in Ihrer Region? Wie viel Geld wird in Forschungund Innovation investiert? Ist Ihre Region reicher als andere? Inwelcher Region ist die Internetnutzung am höchsten? Die Antworten aufdiese und viele weitere Fragen finden sich in der Ausgabe 2019 desEurostat-Jahrbuchs der Regionen, das jährlich von Eurostat, demstatistischen Amt der Europäischen Union, veröffentlicht wird. Esenthält Statistiken zu folgenden Themen: Bevölkerung, Gesundheit,Bildung und Ausbildung, Arbeitsmarkt, Wirtschaft, strukturelleUnternehmensstatistiken, Forschung und Innovation, digitaleWirtschaft und Gesellschaft, Tourismus, Verkehr und Landwirtschaft.Darüber hinaus enthält es ein Kapitel über die Städte in der EU undein Kapitel über regionale sozioökonomische Entwicklungen. Im Fokusdieser Pressemitteilung stehen das Medianalter der Bevölkerung, dieBeschäftigungsquote bei jungen Absolventinnen und Absolventen undeine Rangliste der bevölkerungsreichsten Städte (einschließlich ihrerPendlereinzugsgebiete). Das Jahrbuch der Regionen gibt einenÜberblick über das breite Spektrum an Regionalstatistiken, die zu 281EU-Regionen der NUTS-Ebene 2 (NUTS steht für Klassifikation derGebietseinheiten für die Statistik) und im Fall einiger Indikatorenfür 1 348 Regionen der detaillierteren Ebene 3 erfasst wurden. Datenliegen für alle 28 Mitgliedstaaten der EU und, sofern verfügbar, fürdie statistischen Regionen der EFTA- und der Kandidatenländer vor.Mehr Details sind zu erfahren über - das Medianalter der Bevölkerung- am höchsten in Evrytania (Griechenland), am niedrigsten in Mayotte(Frankreich), - die Beschäftigungsquote bei jungen Absolventinnen undAbsolventen - am höchsten in Niederbayern (Deutschland), amniedrigsten in Sizilien (Italien), - Paris, London und Madrid - dieam dichtesten bevölkerten städtischen Gebiete in der vollständigenPressemitteilung (PDF-Version), die auf der Eurostat-Webseiteabrufbar ist: http://ec.europa.eu/eurostat/news/news-releases.