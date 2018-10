Frankfurt (ots) - Mit einer beeindruckenden Leistung erkämpftesich die Malergesellin Antje Harz aus Ahrweiler in Rheinland-Pfalzbei den 6. Europameisterschaften der Handwerksberufe eineAuszeichnung für herausragende Arbeit. Für einen Platz auf demTreppchen reichte es nur ganz knapp nicht.Die "Euroskills" fanden vom 26. bis 28.09.2018 in Budapest statt.Im HUNGEXPO Fair Center in der ungarischen Hauptstadt maßen sich 530Teilnehmer aus 28 europäischen Ländern in 19 Handwerksberufen. 15Malerinnen und Maler aus ganz Europa traten in der Disziplin"Painting and Decorating" vor 100.000 registrierten Besuchern auf demMessegelände in schwierigen praktischen Prüfungen gegeneinander an.Nach drei harten Wettbewerbstagen nahm Antje Harz am Samstag,29.09.2018 aus den Händen von Hendrik Voss, Leiter der DeutschenDelegation, eine "Medal of Excellence" für ihre weitüberdurchschnittlichen Leistungen entgegen. Nach einem schwierigenersten Wettkampftag, an dem sie mit gesundheitlichen Problemen zukämpfen hatte, bewies die junge Malerin starken Durchhaltewillen undkonnte am zweiten Tag zielstrebig die verlorene Zeit wieder aufholen.Sie arbeitete hochkonzentriert und vollendete am Freitag punktgenaumit dem Schlusssignal ihre Aufgabe. Am Ende fehlten ihr nur wenigePunkte zu einem Platz auf dem Treppchen.Alle deutschen Innungsbetriebe sind stolz und gratulieren herzlichzu diesem Erfolg. Nach dem Wettbewerb ist vor dem Wettbewerb -deshalb schon einmal im Kalender vormerken: Die nächsten Euroskillsfinden 2020 in Graz, Österreich statt.Pressekontakt:Bundesverband Farbe Gestaltung BautenschutzChristine Marzulla069 / 66 575 311marzulla@farbe.deOriginal-Content von: Bundesverband Farbe Gestaltung Bautenschutz, übermittelt durch news aktuell