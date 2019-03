Europol: Illegale Medikamente für 165 Millionen Euro sichergestellt

DEN HAAG (dpa-AFX) - Europäische Ermittler haben in einer großangelegten Aktion mehr als 13 Millionen illegale Medikamente im Wert von rund 165 Millionen Euro sichergestellt.



435 Personen seien im Zuge der Ermittlungen verhaftet worden, teilte Europol am Freitag in Den Haag mit. Die Aktion "MISMED2" fand den Angaben zufolge bereits 2018 in 16 Ländern unter Leitung der französischen Polizei statt.

Die Ermittler stellten nicht nur Opiate sicher. Banden würden zunehmend auch Medikamente gegen Krebs- oder Herzerkrankungen handeln sowie auch leistungssteigernde oder betäubende Mittel. Etwa die Hälfte der beschlagnahmten Mittel waren nach Angaben von Europol gefälschte Medikamente.

"Medikamentenmissbrauch ist ein ernsthaftes und zunehmendes Problem, das auf europäischer Ebene angegangen werden muss", erklärt Europol. Organisierte Banden hätten hier einen lukrativen Markt entdeckt mit hohen Erträgen bei relativ geringen Risiken und niedrigen Strafen.

Insgesamt sieben Monate lang hatten Ermittler Medikamentenschmuggler und Verbrecherbanden verfolgt. Aus ermittlungstechnischen Gründen wurden die Ergebnisse erst jetzt veröffentlicht, teilte Europol mit.