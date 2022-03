European Wellness Biomedical Group und AK International bringen Lösungen für biologische regenerative Medizin nach Pakistan und in die VAE

Dubai, Vae, 18. März 2022 (ots/PRNewswire) -Die European Wellness Biomedical Group (EWBG) hat ein Memorandum of Agreement (MOA) mit dem in Dubai ansässigen AK International LLC (AKI) unterzeichnet. Gemeinsam soll eine Reihe von Joint-Venture-Unternehmen in Pakistan und der MENA-Region gegründet werden, die sich auf die Bereitstellung von Dienstleistungen und Lösungen für die biologische regenerative Medizin konzentrieren.Anlässlich der Unterzeichnung am 1. März 2022 vereinbarten die beiden Parteien, ihre jeweiligen Ressourcen und ihr Fachwissen in einem dreiphasigen Joint-Venture-Plan zu bündeln. Phase 1 umfasst die Registrierung, den Import, den Vertrieb und die Vermarktung von EWBG-prämierten Biotech-Produkten und biologischen Wirkstoffen aus der Schweiz, Deutschland und Europa. AKI wird sein umfangreiches Vertriebsnetz in der Region und sein Fachwissen auf dem Ästhetik-Markt einbringen. Dazu gehören auch weitreichende, international akkreditierte Bildungsprogramme der European Wellness Academy und die Leitung von AKIs akademischer Einrichtung, dem Aesthetic Knowledge Institute.Phase 2 sieht die Entwicklung exklusiver Wellness-Zentren der Marke EWBG für Verjüngung, Langlebigkeit und Krankheitsprävention in diesen Gebieten vor. Diese Wellness-Zentren werden biologische regenerative Lösungen anbieten, darunter ein biologisches Labor mit Reinräumen für die Entwicklung autologer oder allogener Stammzellen und die Expertise von EWBG in der proprietären Zelltherapie, einschließlich, aber nicht beschränkt auf ihre patentierte Vorläufer-Stammzelltechnologie, Biotherapeutika, die Stammzellen und zellbasierte Produkte enthalten, biomolekulare Peptide und Pflanzenstoffe, zusammengesetzte Therapeutika und parenterale Ernährung, Kosmezeutika, Nahrungsergänzungsmittel, natürliche Gesundheitsprodukte sowie Hautpflege und Kosmetik.Phase 3 des Joint Ventures schließlich betrifft das digitale Gesundheitsökosystem. Dies beinhaltet eine synergistische Integration der innovativen mobilen App „Health Interface" (HI) von AKI, die von Artelir Inc. entwickelt wurde, sowie des weltweiten Netzwerks von EWBG, bestehend aus 26 medizinischen Wellness-Krankenhäusern und Anti-Aging-Zentren, biologischen Gesundheitslösungen und -dienstleistungen.AKI und die EWBG hatten über ihre schweizerischen und deutschen Unternehmen Nexgen Biopharma Ltd und Stellar Biomolecular Innovations Inc. bereits am 29. März 2021 zwei separate Joint-Venture-Vereinbarungen über den Vertrieb der Marken und Produkte MF3 und MF PLUS geschlossen.Die beiden Parteien wurden durch den EWBG-Mitbegründer und Vorsitzenden Prof. Dr. Mike Chan bzw. den AKI-Leiter Dr. Aasif Ali Siddiqui vertreten.Informationen zur European Wellness Biomedical GroupDas 1991 gegründete EWBG ist ein preisgekrönter europäischer Konzern, der für seine bahnbrechenden Entwicklungen in den Bereichen Vorläufer-Stammzelltherapeutika, Immunmodulation, biologische Peptide und biologische regenerative Medizin bekannt ist. Das Portfolio des Konzerns umfasst multinationale Geschäftsbereiche in den aufstrebenden Bereichen der biologisch regenerativen Medizin sowie den Produktvertrieb in 80 Ländern. Das Unternehmen besitzt auch ein wachsendes Netzwerk von 26 international akkreditierten Wellness-Zentren weltweit. Heute hat der Konzern seinen Hauptsitz in Deutschland und Kota Kinabalu, Malaysia (Asien-Pazifik) sowie eigene Produktionsstätten in Deutschland, der Schweiz, den USA, Großbritannien und weiteren Ländern der Europäischen Union.https://european-wellness.euFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1764489/WhatsApp_Image_2022_03_09_at_12_55_42_PM.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1538499/EWBG_EN_COLOR_Logo.jpgPressekontakt:Andrew Tham,European Wellness Asia Pacific Hub,Tel.: +6088-448989,Mobil: +6012-8503990,E-Mail: andrew.tham@european-wellness.comOriginal-Content von: European Wellness Biomedical Group, übermittelt durch news aktuell