Die European Tour macht Halt in Deutschland: die 31. Auflage der BMW International Open ab Donnerstag live bei Sky

Unterföhring (ots) -- Von Donnerstag bis Sonntag überträgt Sky das Turnier im GolfclubMünchen Eichenried täglich live, Carlo Knauss kommentiert dieinsgesamt zwölf Stunden Live-Berichterstattung- Mit dabei sind unter anderem Martin Kaymer und Sergio Garcia- Highlights des Turniers im Free-TV am Montag ab 20.45 Uhr aufSky Sport News HD- Deutschlands Golfsender Nummer 1: Sky überträgt in den kommendenJahren alle vier Majors, den Ryder Cup und die US PGA Tour live undexklusiv - darüber hinaus alle Turniere der European Tour und dervier Turniere der World Golf Championships live- "Dein Sky Sport Sommer": Die Übersicht über dieProgramm-Highlights des bevorstehenden Sportsommers untersky.de/sommerIn dieser Woche macht die European Tour in Deutschland Halt. EineWoche nach den US Open findet im Golfclub München Eichenried die 31.Auflage der BMW International Open statt. Nachdem das Turnier in denvergangenen Jahren im jährlichen Wechsel zwischen München und Pulheimstattfand, ist Eichenried ab sofort wieder fester Austragungsort.Sky berichtet von Donnerstag bis Sonntag insgesamt zwölf Stundenlive aus München, an den ersten drei Tagen jeweils ab 15.30 Uhr undam Sonntag ab 14.00 Uhr. Als Kommentator wird Carlo Knauss dasGeschehen begleiten.Mit von der Partie sind in diesem Jahr unter anderem DeutschlandsTop-Golfer Martin Kaymer und Sergio Garcia, der 2017 das Masters inAugusta gewinnen konnte. Zu den weiteren Teilnehmern zählen derÖsterreicher Bernd Wiesberger und Titelverteidiger Matt Wallace, der2018 in Pulheim Martin Kaymer auf den zweiten Platz verwies. DerGewinner der letzten Austragung in Eichenried, Andres Romero, gehtebenfalls an den Start.Die Free-TV-Highlights des Turniers zeigt Sky Sport News HD amMontag ab 20.45 Uhr in einer halbstündigen Zusammenfassung.Mehr Weltklasse-Golf live können Sky Kunden an allen vier Tagenjeweils ab 21.00 Uhr erleben. Dann berichtet dann jeweils dreiStunden live und exklusiv vom Turnier der US PGA Tour, der TravelersChampionship in ConnecticutSky Sport - die erste Adresse für alle Golffans in DeutschlandBei Sky verpassen Golffans auch in den kommenden Jahren nichts.Mit allen vier Majors, der US PGA Tour und dem alle zwei Jahreausgetragenen Ryder Cup überträgt Sky die größten Golfturniere derWelt auch in Zukunft als einziger Anbieter in Deutschland undÖsterreich live und exklusiv. Alle Turniere der European Tour und dievier Turniere der World Golf Championships überträgt Sky ebenfallslive, über das klassische lineare Fernsehen via Satellit und Kabelebenfalls exklusiv.Mit dem Sky Abo oder dem flexiblen Streaming-Service Sky Ticketlive dabei seinDie Golf-Übertragungen sind mit dem Sky Abonnement im Rahmen desSky Sport-Pakets (sky.de/bestellung-angebote) empfangbar, wahlweiseim klassischen TV oder mit Sky Go auch unterwegs.Außerdem können mit Sky Ticket (skyticket.de) auch alle Golffans,die noch keine Sky Abonnenten sind, ohne lange Vertragsbindung beiallen Golf-Übertragungen von Sky Sport live dabei sein. Über denflexiblen Streaming-Service sind alle Inhalte auf einer Vielzahl vonGeräten wie unter anderem Laptops/PCs, Spielekonsolen, Tablets,Smartphones und Smart-TVs bzw. über den Sky Ticket TV Stickverfügbar.Die BMW International Open 2019 bei Sky:Donnerstag:15.30 Uhr: Tag 1 live auf Sky Sport 2 HDFreitag:15.30 Uhr: Tag 2 live auf Sky Sport 3 HDSamstag:15.30 Uhr: Tag 3 live auf Sky Sport 4 HDSonntag:14.00 Uhr: Tag 4 live auf Sky Sport 4 HDMontag:20.45 Uhr: die Highlights des Turniers im Free-TV auf Sky SportNews HDPressekontakt:Thomas KuhnertSenior Manager Sports CommunicationsTel. 089 / 99 58 68 83Thomas.kuhnert@sky.detwitter.com/SkyDeutschlandOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuell