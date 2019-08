European Publishing Awards: Jetzt für Magazine, Digitalprodukte und Corporate Media (FOTO)

Wien (ots) -Zum zweiten Mal sind die European Publishing Awards ausgeschriebenworden. Einreichungsschluss ist der 2. Oktober 2019. Ausgezeichnetwerden journalistisch getriebene Medienprodukte von Verlagshäu-sernund ihren Dienstleistern aus allen Märkten Europas. Neu dabei ist derEuropean Corporate Media Award, an dem auchContent-Marketing-Anbieter teilnehmen können.Medienhäuser entwickeln sich zu crossmedialenPublishing-Unternehmen. Entsprechend wurde im Mai 2019 aus dem"European Newspaper Congress" des Medienfachverlags Oberauer nach 20Jahren der "European Publishing Congress", und neben den etabliertenEuropean Newspaper Award des Zeitungs-designers Norbert Küpper sindder Magazine Award, der Digital Publishing Award und der CorporateMedia Award getreten. Insgesamt 49 Kategorien stehen in den dreiSegmenten für Einreichungen zur Verfügung.Eine international besetzte Jury entscheidet, welche Medien imRahmen des Kongresses ausgezeichnet werden. Pro Kategorie kann esmehrere gleichrangige Gewinner geben. Gesucht werden außerdem das"European Magazine", der "Newcomer", die "Digital Platform", das"Start-up", der "Content Creator" und der "Content Innovator of theYear". Im Vorjahr räumte "The Economist" die Auszeichnung imMa-gazinbereich ab, als Newcomer wurde das "Frankfurter AllgemeineQuarterly" ausgezeichnet. Die Digi-tal-Awards holten sich die"Apotheken Umschau" und die Schweizer Plattform "Republik".Neu in dieser Saison ist der European Corporate Media Award. Aufdem Gebiet der "Owned Media"-Publikationen im Auftrag vonUnternehmen, Institutionen und Organisationen treffen dieeinschlägigen Ableger der Verlagshäuser mit Anbietern aus derKommunikationsberatung zusammen und messen sich unter dem Begriff"Content Marketing". Die Kategorien widmen sich unter anderem B2B-und B2C-Angeboten sowie Medien für interne Zielgruppen oder denKapitalmarkt - jeweils gedruckt oder digital. Außerdem gibt esAuszeichnungen für redaktionelle Konzepte, Content-Strategien, Designund Usability bis hin zu "Mobile" und "Corporate Podcast".Einreichungsschluss ist der 2. Oktober 2019. Danach läuft bis zum17. Oktober 2019 die Late-Deadline-Phase (erhöhte Gebühr proEinreichung). Medienunternehmen können erstmals zwischen attraktivenTarifen für mehrere Einreichungen wählen. Nähere Informationen gibtes unter https://www.publishing-congress.com/awards/Pressekontakt:Anna WellendorfMedienfachverlag Oberauer GmbH, Novalisstraße 10, 10115 Berlin,Germanyphone: +49-30-364286-512, mail: anna.wellendorf@oberauer.comOriginal-Content von: Medienfachverlag Oberauer GmbH, übermittelt durch news aktuell