European Publishing Awards 2020: Welche Magazine, Digitalmedien und Unternehmenspublikationen ausgezeichnet werden (FOTO)

Berlin (ots) - 4. Februar 2020 - "Harper's Bazaar" ist "European Magazine of theYear". Das hat die Jury der Eu-ropean Publishing Awards 2020 entschieden. Damitgewinnt die bei Hubert Burda Media erschei-nende deutsche Ausgabe derinternationalen Modezeitschrift in einer der beiden Hauptkategorien imMagazinsegment des europaweiten Wettbewerbs. Als "Newcomer of the Year" wird dasim Herbst 2018 gegründete Frauenmagazin "Guido" von Gruner + Jahr ausgezeichnet.Die Preisverlei-hung findet im Rahmen des European Publishing Congress vom 26.bis 28. April 2020 in Wien statt.Zum zweiten Mal hatte der Medienfachverlag Oberauer die European PublishingAwards ausge-schrieben. Ausgezeichnet werden journalistisch getriebene Medienvon Verlagshäusern und ihren Dienstleistern aus allen Märkten Europas. Einehochkarätig besetzte Jury bewertete die knapp 250 Einreichungen. Zu deninsgesamt rund 60 Jurymitgliedern aus 13 Ländern für die Segmente "Maga-zine","Digital" und "Corporate Media" gehören Michela Colamussi (Corriere della sera),Julia Be-cker (Funke Mediengruppe), Clarissa Haller (Siemens), Patrick Horton(Bauer Media Group UK), Julia Jäkel (Gruner + Jahr), Jürgen Kornmann (DeutscheBahn), Thomas Lindner (FAZ), Philipp Welte (Hubert Burda Media) und vieleandere.Im Digital-Segment wird die unabhängige, vorwiegend abo-finanzierteNachrichten-Website Denník N aus der Slowakei als "Digital Publishing Platformof the Year" ausgezeichnet. Den Gewinn in der zweiten Hauptkategorie als"Start-up of the Year" sicherte sich das Unternehmen Media Pioneer Publishingrund um den ehemaligen "Handelsblatt"-Herausgeber Gabor Steingart. Neu ist indieser Saison das Segment Corporate Media. Hier gehen die Trophäen in denHauptkategorien an die Deutsche Telekom als "Content Creator of the Year" undSiemens als "Content Innovator of the Year".In knapp 40 weiteren Kategorien gibt es zahlreiche weitere Gewinner ausverschiedenen Märkten Europas. Eine vollständige Übersicht gibt es auf derWebsite zum European Publishing Congress:https://www.publishing-congress.com/awards/ Die European Publishing Awardswerden unter-stützt vom Medien- und Logistikdienstleister MELO und dem digitalenKiosk Readly.Pressekontakt:Pressekontakt:Medienfachverlag OberauerNovalisstraße 10, 10115 BerlinAnna WellendorfT: +49 (0)30 364 286 512E: anna.wellendorf@oberauer.comWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/66148/4510539OTS: Medienfachverlag Oberauer GmbHOriginal-Content von: Medienfachverlag Oberauer GmbH, übermittelt durch news aktuell