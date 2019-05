European Obesity Day 2019 / Aktuelle Studie offenbart Hürden in der Adipositas-Behandlung

Mainz (ots) - Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) und dieMehrheit der Ärzte betrachten Adipositas als chronischeErkrankung.(1,2) Eine geeignete Therapie erhalten Menschen mitstarkem Übergewicht aber meist nicht. Woran das liegen kann, hat dievon Novo Nordisk unterstützte ACTION-IO-Studie (Awareness, Care, andTreatment In Obesity MaNagement - an International Observation)untersucht und mehrere Lücken in der Versorgung von Menschen mitAdipositas aufgezeigt.(2) Außerdem wurden Unterschiede in derWahrnehmung der Erkrankung bei Ärzten und Betroffenen deutlich.(2)"Die Daten zeigen einmal mehr, dass wir dringend zu einem besserenVerständnis von Adipositas, ihren Ursachen und ihrer ärztlichenBetreuung kommen müssen", kommentiert Prof. Dr. Matthias Blüher ausLeipzig die Ergebnisse. Den European Obesity Day am 18. Mai nehmenPatientenorganisationen, Interessengruppen und Unternehmen zumAnlass, auf solche Missstände aufmerksam zu machen und dieBedürfnisse von Menschen mit Adipositas in das öffentlicheBewusstsein zu rücken.(3)Adipositas gemeinsam angehenDer European Obesity Day(3) findet 2019 zum zehnten Mal statt undsteht dieses Jahr unter dem Motto Tackling Obesity Together (aufDeutsch: Gemeinsam gegen Adipositas). Damit wird deutlich, worauf esbei einer erfolgreichen Behandlung der Adipositas ankommt: Arzt undPatient müssen offen kommunizieren und zusammenarbeiten. Nurgemeinsam kann ein Therapieplan erstellt werden, der dieVoraussetzung ist, um langfristig Gewicht zu reduzieren. "Leider haktes genau hier, auch bei den Ärzten. Unsicherheiten und ein zum Teilfalsches Verständnis der Erkrankung führen dazu, dass die Behandlerdas Thema Gewicht oft nicht ernst nehmen und im Sprechzimmer sogarmeiden", so Blüher. "Die Patienten wiederum trauen sich aus Schamnicht, den ersten Schritt zu machen und wünschen sich, dass der Arztsie anspricht und ihnen Hilfe anbietet."Hürden in der Behandlung von AdipositasObwohl Adipositas als chronische Erkrankung eingeordnet wird(1),sehen sowohl Ärzte als auch Betroffene den Lebensstil alsausschlaggebend für das Gewicht. Biologische Faktoren, einschließlichgenetischer Veranlagung, werden laut der Studie nicht als wesentlicheHürden bei der Gewichtsreduktion gewertet:(2)- 8 von 10 Menschen mit Adipositas glauben, dass sie selbst dafürverantwortlich sind, ihr Gewicht zu reduzieren. Nach den erstenerfolglosen Abnehmversuchen kann es bis zu sechs Jahre dauern,bis sich Betroffene an ihren behandelnden Arzt wenden.- 81 % der Betroffenen haben in der Vergangenheit mindestens einenVersuch unternommen, Gewicht zu reduzieren. Die Ärzte hingegensind der Meinung, dass durchschnittlich nur 35 % der Menschenmit Adipositas schon einmal versucht haben abzunehmen.- Außerdem glauben 71 % der Ärzte, dass Menschen mit Adipositasnicht daran interessiert sind, ihr Gewicht zu reduzieren.Demgegenüber gaben nur 7% der Betroffenen an, kein Interessedaran zu haben.Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass viele Menschen mitAdipositas über ihre Gesundheit besorgt sind und ernsthaft versuchenabzunehmen. Die Ärzte dagegen glauben, dass die Betroffenen gar nichtdaran interessiert oder nicht motiviert sind, Gewicht zu verlieren.Das kann Gespräche über Gewicht verhindern und einer effektivenBehandlung im Weg stehen. "Wir müssen die Barrieren in derKommunikation zwischen Menschen mit Adipositas und ihren Ärztenüberwinden und einen aktiven Umgang mit der Erkrankung zu fördern",betont Blüher. "So können wir gemeinsam dazu beitragen, dieVersorgung zu verbessern."Über die ACTION-IO-StudieACTION IO ist die größte Studie ihrer Art, die die Hürden bei derAdipositas-Therapie aus Sicht von Patienten und Ärzten untersucht.Für die Studie wurden über 14.500 Menschen mit Adipositas sowie fast2.800 Ärzte aus elf Ländern, darunter Australien, Chile, Israel,Italien, Japan, Mexiko, Saudi-Arabien, Südkorea, Spanien, denVereinigten Arabischen Emiraten und dem Vereinigten Königreichbefragt. Damit ergänzt ACTION IO die wichtigen Ergebnisse der in denUSA und Kanada durchgeführten ACTION-Studien. Die Daten helfen zuverstehen, welche übergreifenden Faktoren die Behandlung vonAdipositas weltweit erschweren. Die länderspezifischen Ergebnisseermöglichen es, effektive Maßnahmen für die Behandlung von Adipositasabzuleiten. ACTION IO sowie die ACTION-Studien aus den USA und Kanadawurden von Novo Nordisk unterstützt.Über AdipositasAdipositas ist laut WHO eine chronische Erkrankung,(1) die einelangfristige Behandlung erfordert. Sie kann schwerwiegendegesundheitliche Folgen haben und mit einer verringertenLebenserwartung einhergehen.(4,5) Adipositas-assoziierteKomorbiditäten umfassen unter anderem: Typ 2 Diabetes,Herzerkrankungen, obstruktives Schlafapnoe-Syndrom und bestimmteKrebsarten.(4,6-8) Adipositas ist eine komplexe, multifaktorielleKrankheit, die durch genetische, physiologische, psychologische,sozioökonomische und Umweltfaktoren entstehen kann.(9)Der weltweite Anstieg der Adipositas-Prävalenz ist ein Problem fürdas Gesundheitswesen und führt zu hohen Kosten für dieGesundheitssysteme. 2016 wurden weltweit 13 Prozent der erwachsenenMänner und Frauen, d.h. über 650 Millionen Menschen, als adipöseingestuft.(1)Changing Obesity®Adipositas ist eine ernsthafte chronische Erkrankung, von derweltweit mehr als 650 Millionen Menschen betroffenen sind.(1)Aufgrund ihrer Komplexität und Vielzahl an möglichenFolgeerkrankungen kann Adipositas weitreichende Auswirkungen auf dieBetroffenen, deren Familien sowie die Gesundheitssysteme haben. NovoNordisk engagiert sich dafür, dass die Versorgung von Menschen mitAdipositas eine Priorität im Gesundheitswesen erhält. ChangingObesity® steht für unser langfristiges Ziel, das Leben von Menschenmit Adipositas zu verbessern. Dabei geht es uns maßgeblich darum, dieArt und Weise zu verändern, wie Adipositas wahrgenommen, vorgebeugtund behandelt wird.Über Novo NordiskNovo Nordisk ist ein globales Unternehmen der Gesundheitsbrancheund durch seine Innovationen seit über 95 Jahren führend in derDiabetesversorgung. Diese langjährige Erfahrung und Kompetenz nutzenwir auch, um Betroffene bei der Bewältigung von Adipositas,Hämophilie, Wachstumsstörungen und anderen schwerwiegendenchronischen Erkrankungen zu unterstützen. Novo Nordisk beschäftigtderzeit rund 43.200 Menschen in 80 Ländern. Die Produkte desUnternehmens mit Hauptsitz in Dänemark werden in über 170 Ländernvertrieben. Weitere Informationen unter www.novonordisk.de.Referenzen1. WHO. Obesity: Preventing and managing the global epidemic.Online verfügbar unterhttps://apps.who.int/iris/handle/10665/42330. Zuletztabgerufen: Mai 2019.2. Caterson ID, et al. Diabetes Obes Metab. 2019;1-11.https://doi.org/10.1111/dom.137523. About European Obesity Day 2019. Online verfügbar unter:https://www.europeanobesityday.eu/european-obesity-day/.Zuletzt abgerufen: Mai 20194. Guh DP, Zhang W, Bansback N, et al. The incidence ofco-morbidities related to obesity and overweight: a systematicreview and meta-analysis. BMC Public Health. 2009; 25:885. Peeters A et al. Annals of Internal Medicine 2003; 138:24-326. Gami AS et al. Endocrinology and Metabolism Clinics of NorthAmerica. 2003; 32:869-8947. Whitlock G et al. Lancet 2009; 373(9669):1083-10968. Eheman et al. Cancer 2012; 118:2338-669. Wright SM et al. Abdominal Imaging 2012; 37:730-732Pressekontakt:Michaela Frank - Manager Communications - Market Access & PublicAffairsNovo Nordisk Pharma GmbH - Brucknerstraße 1 - 55127 MainzTelefon: 0 61 31/903 - 1956 - Fax: 0 61 31/903 - 287E-Mail: DE-Presse@novonordisk.comOriginal-Content von: Novo Nordisk Pharma GmbH, übermittelt durch news aktuell