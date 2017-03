European Marketing 2020 / Quo Vadis Marketing in Europa? - Neue Studie der European Marketing Confederation stellt die entscheidenden Fragen für das Marketing auf dem Weg ins Jahr 2020 (FOTO)

Düsseldorf (ots) -Was sind die Herausforderungen für die Marketing-Funktion im Jahr2020 und was die geeigneten Strategien zu deren Lösung? Das sind diezentralen Fragestellungen der Studie "European Marketing 2020",welche die European Marketing Confederation (EMC), der die führendenMarketingverbände Europas angehören, durchgeführt hat. Befragt wurdenknapp 300 Marketing- und Vertriebsleiter über England, Finnland,Holland, Deutschland und die Schweiz hinweg. Verfasser der Studie istProf. Dr. Ralf E. Strauß, Präsident des Deutschen Marketing Verbands.Von Talents & Skills und Omni-Channel- bis Total CustomerExperience Management - Die Herausforderungen für das Marketing bis2020 sind zahlreichProf. Dr. Ralf E. Strauß erklärt, aus welchen Gründen derNachholbedarf in den Marketingabteilungen hoch ist: "Es istsicherlich eine Mischung aus der Vielzahl an neuartigen Themen, diein kurzer Zeit 'zu verdauen' sind, gepaart mit der Frage, wiecross-funktional mit anderen Bereichen wie der IT am bestenzusammengearbeitet werden kann sowie der Notwendigkeit, dietraditionell in funktionalen Silos aufgestellte Organisationschrittweise in Richtung einer Teamwork-orientierten zu verändern.Die Notwendigkeit zu Veränderungen wird durchweg als großwahrgenommen - teilweise starten die Unternehmen zuerst mit derBeseitigung von 'Altlasten' wie einer nur unzureichendenMarketingplanung. Andere wiederum starten direkt mit der EtablierungDigitaler Marketing-Plattformen. In Summe sind alle Unternehmen - mitvielen Nuancen zwischen den verschiedenen Ländern - der Ansicht, dassin 2017/2018 erhebliche Veränderungen anstehen."Eine zunehmende Individualisierung in der Leistungserstellung und-kommunikation sowie neue internetbasierte Anwendungen wie ConsumerGenerated Content sorgen dafür, dass die Verunsicherung in Bezug aufdie optimale Ausrichtung von Marketing und Vertrieb auch in Zukunftimmer weiter zunimmt. Diese Ungewissheit ist durch die Sorge um dieEffektivität und Effizienz aller Marketingstrategien und -taktikenund die weitere Entwicklung begründet. Welche Themenfelder müssenUnternehmen also angehen, um sich optimal für das Jahr 2020vorzubereiten? Mit Unterstützung der Senior Marketing Manager, CMOssowie Marketing- und Vertriebsleiter und -vorstände in Europa wurdediese Frage eingehender untersucht. Ergänzend zu der quantitativenBefragung wurden 18 persönliche, qualitative Interviews geführt.Wachstum ist für 64 % der befragten Unternehmen das Hauptziel,gefolgt von einer Steigerung der Reichweite, des Absatzvolumens unddes Marktanteils, die für ein Drittel der Befragten als oberstePriorität gilt. Dagegen stehen Ziele wie Kundenbindung,Kundenrentabilität oder Customer Engagement weiter unten im Ranking.Dennoch wird Total Customer Experience Management als herausragenderSchwerpunkt für die Arbeit in den kommenden Jahren identifiziert.Auch der Aufbau und die Aussteuerung einer kundenindividuellenCustomer Journey im Omni-Channel gehört zu den größtenHerausforderungen bis 2020 - die fünf größten sind im Bilddargestellt.Beim Vergleich der größten Herausforderungen für das Marketing bis2020 mit den aktuell vorhandenen Kompetenzen zu deren Bewältigungkristallisiert sich eine große Anzahl an Handlungsfeldern heraus.Diese wird als Marketing Agenda 2020 zusammengefasst (Abb. 10 in derStudie) und kann als eine Art Checkliste zur Validierung der eigenenKernhandlungsfelder dienen - eine gute Ausgangsbasis, um die Themensystematisch und strukturiert zu adressieren.Gemeinsam mit den Partnern SAP, Viaprinto und der CMO Academy inDeutschland konnte der Deutsche Marketing Verband die Studieerfolgreich umsetzen. Bei Interesse kann die vollständige Studie alspdf-Datei oder gedrucktes Exemplar unter folgendem Link oder über denPressekontakt angefordert werden:www.marketingverband.de/der-dmv/studien/european-marketing-2020/Die Themen der Studie bilden zudem einen inhaltlichen Rahmen fürdie unterschiedlichen Panel- und Plenumsdiskussionen auf dem 44.Deutschen Marketing Tag am 23. November 2017 in Frankfurt a.M.(www.deutschermarketingtag.de).Über den Deutschen Marketing Verband e.V.Der Deutsche Marketing Verband (DMV) ist der Berufsverband desMarketing-Managements und die Dachorganisation der mehr als 60Marketing Clubs in Deutschland und der ÖsterreichischenMarketing-Gesellschaft. Er vertritt die Interessen von über 14.000Führungskräften aus marketingorientierten Unternehmen. Seit 1956sorgt der Verband für die Verbreitung des Marketingbewusstseins inWirtschaft und Gesellschaft und sieht sich als die Institution fürpraxisnahe Weiterbildung und Know-how-Transfer.http://www.marketingverband.dePressekontakt:Deutscher Marketing Verband e.V.Sternstraße 5840479 DüsseldorfMarina Droste, Tel.: 0211.864 06-13E-Mail: presse@marketingverband.deOriginal-Content von: Deutscher Marketing Verband e.V., übermittelt durch news aktuell