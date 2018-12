"European Magazin of the Year" und "European Digital Publishing Platform of the Year" ausgeschrieben

Salzburg (ots) - Zwei neue hochkarätige Preise für europäischeMedienmacher gehen heute an den Start: der "European Magazin Award"und der "European Digital Publishing Award". Damit werden erstmalsaußergewöhnliche europäische Magazine und erfolgreiche DigitalPublishing-Projekte ausgezeichnet.Zwei top-besetzte Jurys bewerten die bis 8. Februar eingereichtenArbeiten. Unter den mehr als 30 Jury-Mitgliedern sindstern.de-Chefredakteurin Anna-Beeke Gretemeier, Mozilla-CIO KatharinaBorchert, Burda-Vorstand Philipp Welte, FAZ-CEO Thomas Lindner,Funke-Verlegerin Julia Becker, Bauer-CEO Jörg Hausendorf, G+J-ChiefProduct Officer Stephan Schäfer, Zeit Online-Chefredakteur JochenWegner, T-Online-Chefredakteur Florian Harms, The Economist-ManagingDirector Marina Haydn, Profil-Herausgeber Christian Rainer undRingier Leiter Publikumszeitschriften Stefan Regez.Verliehen werden die neuen Preise beim European Newspaper Congressim Mai 2019 in Wien. Dort werden schon bisher die bestenZeitungsmacher geehrt. Bei diesem jährlichen Kongress tauschen 500Chefredakteure und Führungskräfte europäischer Medienhäuser spannendeCases ihrer Häuser aus.Bei der Gründung des Kongresses vor knapp 20 Jahren standenZeitungen im Mittelpunkt. Bereits seit Jahren zeigt das Programm inWien zugleich die Entwicklungen im Magazin- und Digital-Markt. Auchdeshalb, weil die alten Grenzen längst verschwunden sind.Medienhäuser, die zuvor nur Tageszeitung angeboten haben, machenlängst Digital und inzwischen auch Magazin. Aber auch Magazin-Verlagehaben ihre Grenzen erweitert. Und zusätzlich sind innovative DigitalPublisher dazu gekommen.Die zwei neuen Awards wollen zusammen mit dem von Norbert Küpperveranstalteten European Newspaper Award diese Entwicklung gemeinsamabbilden und dabei deutlich machen, wie Zeitung, Magazin und Digitalheute erfolgreiche Zukunftslösungen in Europa entwickeln."Die Zukunft unserer Gesellschaft ist engstens mit der Zukunft derMedien verbunden. Mehr denn je brauchen wir Medien, die in ihremGrundverständnis dieser Gesellschaft dienen, die unterschiedlichePositionen abbilden und die Platz für demokratische Prozesseschaffen. Dafür braucht es eine Vielfalt an Medien und einen gesundenWettbewerb. Vor allem braucht es aber die Fähigkeit der Medien, sichebenso schnell zu verändern, wie sich die Welt verändert. Hier denMedienmachern Inspiration zu bieten und den Austausch innovativerIdeen zu fördern, ist Ziel der European Publishing Awards", sagtInitiator Johann Oberauer. Zusammen mit Zeitungsdesigner NorbertKüpper ist er für den European Newspaper Congress in Wienverantwortlich.An den Awards teilnehmen können Medienunternehmen, derenZulieferer, Servicepartner und Dienstleister. Alle Informationen zuden 35 Kategorien, zur Jury und zum Verfahren sind zu finden unterwww.newspaper-congress.eu/awards. Einreichschluss ist der 8. Februar2019.Pressekontakt:Johann Oberauer, Tel. +43 664 2216643, E-Mail:johann.oberauer@oberauer.comOriginal-Content von: Medienfachverlag Oberauer GmbH, übermittelt durch news aktuell