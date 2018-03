European Lithium: Ist der Hype berechtigt?

Liebe Leser,

der Lithium-Hype geht momentan an kaum einem Anleger vorbei. Der Lithiumpreis hat sich innerhalb eines Jahres mal eben verdoppelt. Viele Anleger wollen an der grandiosen Entwicklung partizipieren und kaufen deshalb Aktien von Unternehmen, die in dieser Industrie tätig sind. Doch oft ist es eben ein weiter Weg von einer Mine bis hin zur tatsächlichen Produktion. Und einige Unternehmen produzieren eben ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Johannes Weber.