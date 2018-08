European Lithium Aktie: Das reicht den Anlegern nicht!

Nach langer Zeit der Sendepause gab es in den letzten Tagen endlich wieder einige Neuigkeiten rund um European Lithium. Jene drehten sich vor allem in die Umwandlung in die European Lithium AG und ein mögliches Listing an der Wiener Börse sowie die Suche nach Investoren für neue Optionen. Letztere könnten für neue Mittel bei European Lithium sorgen, was auch für Anleger ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Robert Sasse.